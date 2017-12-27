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"Тайну золотого ключика" показали тюменские фигуристы

16:05 27 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Ледовое шоу «Тайна золотого ключика» представили во дворце спорта «Рубин». Фото Ирины Козиной
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Около 200 фигуристов детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва "Прибой" представили жителям города сказочное ледовое шоу "Тайна золотого ключика" во Дворце спорта "Рубин".

Шоу - это новогодний подарок, который ежегодно дарят тюменцам увлеченные фигурным катанием ребята и их тренеры. В его создании участвовали все обучающиеся отделения фигурного катания СДЮСШОР "Прибой" - от малышей четырех лет до спортсменов-победителей крупных соревнований 15 лет. Традиционное новогоднее представление воспитанники "Прибоя" готовили под руководством тренеров и хореографов школы. Режиссером-постановщиком сказки стал Сергей Лосев. И снова в канун Нового года ледовое представление собрало полный стадион Дворца спорта "Рубин". 

В 2017 году фигуристы показали на льду приключения Буратино. Сцены для сказки готовились отдельно и собирались постановщиком воедино позднее. Под знакомые песни из фильма "Приключения Буратино" зрители увидели сюжет известной сказки в виде танцевального спектакля. Сцены захватывали красотой: были тулупы, аксели, поддержки – так исполнители показали поклонникам фигурного катания свое мастерство.

Видео Ирины Козиной из соцсети "ВКонтакте"

Папа Карло создал деревянного человечка из бревна, а Буратино впервые пошел в школу, да был обдурен Лисой Алисой и Котом Базилио на Поле Чудес. Карабас-Барабас с бородой до пола руководил своими куклами, а Дуримар ловил на болоте пиявок и препирался с лягушатами. Мальвина командовала Пьеро и Артемоном, а Черепаха Тортилла передала Буратино трехсотлетний опыт.

Видео Ирины Козиной из соцсети "ВКонтакте"

В завершении ледового представления с поздравлениями с Новым годом к ребятам присоединились Дед Мороз и Снегурочка. 

Историю про золотой ключик тюменские фигуристы представили во второй раз. Впервые зрители увидели тюменского Буратино восемь лет назад. За этот период дети выросли: пришло новое поколение артистов. С 2005 года тюменские фигуристы показали зрителям свое воплощение на льду историй Щелкунчика, Мухи-Цокотухи, Золушки, Бременских музыкантов, Снежной Королевы, Конька-Горбунка, сюжет из сказки "Двенадцать месяцев" и другие.

Ледовое шоу «Тайна золотого ключика» представили во дворце спорта «Рубин». Фото Ирины Козиной

Ирина Ромашкина

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Теги: лед , Прибой , фигурное катание , шоу
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