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Автолюбители Тюмени встретятся на флешмобе

09:32 28 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
фото www.e1.ru
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147 автомобилистов станут участниками новогоднего флешмоба, который пройдет в жилом районе Преображенский 29 декабря с 17 часов 30 минут до 20 часов. Из машин всех марок и размеров построят один из символов нового года – объемную снежинку с надписью "Тюмень".

Организаторы мероприятия приглашают всех желающих присоединиться к флешмобу и зарядиться новогодним настроением. Нужно просто приехать на своем авто и встать в отмеченное место, сказали они.

За время проведения флешмоба автолюбители смогут принять участие в конкурсах с призами и подарками, познакомиться с другими участниками праздничной акции, вспомнить яркие события уходящего года, попить горячий чай и кофе и войти в историю города, благодаря съемке квадрокоптером с воздуха. 

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Теги: Преображенский район , флешмоб
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