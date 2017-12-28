"МультиЁлка" в "Космосе" соберет друзей на новогодние каникулы

«МультиЁлка» ￼￼ в «Космосе» соберет друзей на новогодние каникулы. Фото с портала "Тюмень - наш дом"

Интерактивная программа с героями, сказочная фотосессия с Дедом Морозом и розыгрыш призов от зимнего волшебника ждет гостей МТЦ "Космос" с 2 по 8 января в 11 часов.

"МультиЁлка" – это новогоднее мультимедийное шоу. Ребята окажутся в компьютерном мире, который населяют миллионы пикселей и кнопочек. Герои из четвертого измерения оживут в сказке на огромном экране и вместе со зрителями пройдут множество испытаний: соберут огромный пазл на большом экране, окунутся в космическое пространство и будут управлять ракетой, расшифруют секретные коды, победят виртуального Змея Горыныча. И все это ради того, чтобы вместе встретить Новый год.