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Самый популярный новогодний подарок детям выявил Роспотребнадзор

09:40 29 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Родители чаще всего дарят детям одежду на Новый год. Фото с сайта www.ya-roditel.ru
Продолжение: Сколько продлятся новогодние каникулы

Одежда - самый популярный подарок для детей, выяснили специалисты Роспотребнадзора после проведения мониторинга.

Как сообщает сайт "Я – родитель", специалисты Роспотребнадзора по данным мониторинга обращений граждан на горячую линию определили, что самый популярный подарок, который родители в Новый год положат под елку для своих детей – одежда.

Всероссийская консультация специалистов Роспотребнадзора оказалась весьма востребованной у российских жителей. Большинство вопросов они задавали о проверке качества, нормативах сертификации и положений о возврате, касающиеся детской одежды. Далее прогнозируемо граждане интересовались качеством и безопасностью детских игрушек, особенно произведенных за рубежом. На третьем месте оказалась детская обувь.

Эксперты продолжают предупреждать россиян, что перед Новым годом значительно увеличивается вброс на прилавки магазинов неликвидных товаров, которые зачастую представляют реальную опасность для здоровья детей. При покупке игрушек для детей дошкольного возраста нужно всегда требовать у продавца соответствующий сертификат. Это касается и елок, которые могут быть заражены лесными паразитами.

Напомним, ранее аналитики Яндекс.Денег представили Топ-5 новогодних подарков, которые жители Урала, скорее всего, будут дарить на Новый год. 

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Теги: дети , Новый год , Роспотребнадзор
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