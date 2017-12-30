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Гастроэнтерологи рассказали, как правильно вести себя за новогодним столом

09:13 30 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Гастроэнтерологи рассказали, как правильно вести себя за новогодним столом. Фото: ИА "Тюменская линия"
Продолжение: Стилисты рассказали об актуальных новогодних нарядах

Правильное питание в новогодние праздники включает также разумное потребление напитков. Особо внимательными стоит быть тем, у кого имеются заболевания органов пищеварения. Об этом накануне праздников напомнила заведующая отделением, врач-гастроэнтеролог КДЦ "Эндос" Наталья Костина.

"Обязательно, перед тем первым бокалом шампанского съешьте, например, бутерброд с икрой или ломтик нежирного мяса. А вот разного рода копчености, домашние соления и маринады с алкоголем сочетать не рекомендуется. Эти продукты надолго удерживают жидкость в организме и препятствуют выводу токсинов, - говорит врач.

Не лишними будут на столе соки, компоты, отвары домашнего приготовления. Соки в пакетированных вариантах желательно употреблять разбавленными питьевой кипяченой водой в соотношении 1:1, это позволит снизить их концентрацию и уменьшить влияние кислоты на желудок.

В выборе десертов предпочтение следует отдавать легким муссам, желе, желательно отказаться от масляных кремов и бисквитов, сообщает "КП-Тюмень".

 

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Теги: Новый год
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