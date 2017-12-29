Дед Мороз и Снегурочка поздравят пассажиров вокзала Тюмени

Дед Мороз и Снегурочка. Фото с сайта www.dom-dm.ru

Дед Мороз и Снегурочка вместе с символическим персонажем будущего года Собакой выйдут к пассажирам тюменского вокзала 30 декабря. Они будут проводить веселые викторины, дарить сладкие подарки, календари. Новогодние герои напомнят юным пассажирам о правилах поведения на железной дороге, вручат красочные памятки и сувениры.

Запланирована и праздничная концертная программа. Артисты танцевального коллектива в новогодних костюмах исполнят номера в стиле брейк-данса. Прозвучат вокальные композиции о Новом годе, зиме и зимних забавах.

В праздничный период на всех вокзалах помимо информации о движении поездов и объявлений будут звучать поздравления с Новым годом. Около 165 тыс. человек в России отправятся в путешествие поездами дальнего следования 31 декабря. Некоторые пассажиры встретят наступление Нового года в дороге. Их традиционно ждут приятные моменты: начальники поездов поздравят пассажиров по громкой связи, маленьким детям подарят сладости.