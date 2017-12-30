В Тобольске готовы площадки для новогодних забав

В Тобольске готовы площадки для новогодних забав. Фото: Евгений Новоселов

В Тобольске состоялись торжественные открытия новогодних площадок. Для удобства жителей елки установлены в разных частях города, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Центральная площадка народных гуляний - в кремле. Здесь открылся ледовый городок, со снежными фигурами, фотозонами и почти семиметровой горкой. На официальном открытии тоболяков поздравил с праздником глава города Владимир Мазур, с концертом выступили местные коллективы - ансамбли "Вольница", "Радость", "Раздолье" и "Контрасты".

В Менделеево и Иртышском новогодней елки откроют днем 30 декабря. Праздничная программа в Менделеево - настоящий детектив, заверяют организаторы. В Иртышском программа будет столь же насыщенной.

После наступления нового 2018 года жители и гости Тобольска увидят праздничный фейерверк, который раскрасит городское небо в час ночи 1 января. Тех, кто не побоится замерзнуть, на Красной площади Тобольского кремля встретят и поздравят с праздником Дед Мороз и Снегурочка.

А 7 января в кремле состоятся традиционные рождественские гулянья с участием артистов и творческих коллективов Центра искусств и культуры.

В Тобольске готовы площадки для новогодних забав. Фото: Евгений Новоселов