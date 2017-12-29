Ели и сосны взяли под особую охрану

Ели и сосны взяли под особую охрану. Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области усилена охрана хвойных лесов. С приближением Нового года лесники предпринимают дополнительные меры по защите молодых сосен и елей от незаконной рубки.

Как сообщила пресс-секретарь департамента лесного комплекса Оксана Пуртова, пока обстановка на территории области спокойная. Помимо лесников, к патрулированию лесов привлечены и сотрудники дорожно-патрульных служб ГИБДД. Действуют передвижные и стационарные посты, расширены маршруты патрулирования.

Предпринимателям, перевозящим деревья, следует иметь с собой разрешительные документы на их заготовку. В противном случае их ждет наказание. За незаконную рубку елей граждане оплачивают ущерб в размере от трех до четырех тысяч рублей, для должностных лиц штрафы больше – от 20 до 40 тысяч рублей, юридических – от 200 до 300 тысяч рублей. Кроме того, за одно незаконно срубленное дерево, не достигшее диаметра ствола в 12 см, назначают штраф в размере от 879 рублей до 6 тысяч рублей. В случае, когд

Арендаторы лесных участков Тюменской области заготовили к Новому году 4 тыс. 830 елей и сосен. Их можно приобрести на елочных базарах, пишет "Тюменская область сегодня"