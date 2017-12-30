Стилисты рассказали об актуальных новогодних нарядах

Стилисты рассказали об актуальных новогодних нарядах. Фото: ИА "Тюменская линия"

В новогоднюю ночь в цветовой гамме отдайте предпочтение разным оттенкам желтого: особенно эффектно в свете новогодней иллюминации будут смотреться золотой и бронзовый. Идеально подойдут янтарный, цвет верблюжьей шерсти и другие спокойные тона, считает тюменский стилист Людмила Ведерникова.

"Предлагаю всем домочадцам подобрать наряды в одном стиле или цветовой гамме: командный дух – это то, что непременно оценит Желтая Собака. Одежда должна быть комфортной: дамы могут остановить свой взгляд на платье простого кроя, но дополненном интересной деталью. Мужчинам рекомендую составить удобный комплект из брюк, рубашки, пуловера или джемпера. Впрочем, вместо брюк вполне подойдут джинсы, но только в классическом варианте – без дыр и потертостей", - отметила она.

Акцент можно сделать на необычном аксессуаре – к примеру, галстуке или платке с забавным новогодним принтом, пишет "Тюменская область сегодня".

Наряд для ресторана

Зная стремление некоторых дам надевать все лучшее сразу, Людмила предостерегает: Желтая Собака не любит излишеств. Символ 2018 года благосклонно отнесется к вечерним платьям в греческом стиле, с асимметричным кроем либо простого силуэта, но дополненного одним эффектным акцентом: глубоким декольте, крупным бантом, широким поясом.

Новый год на природе

Собираясь проводить много времени на свежем воздухе, одевайтесь так, чтобы через полчаса вас не потянуло на диван под плед.

Идеальным вариантом станет шерстяное платье-туника, теплые брюки с уютным теплым свитером, украшенный новогодним орнаментом или аппликацией. Завершат образ угги – эта специфическая обувь уместна далеко не везде, но в этом комплекте она будет как нельзя кстати.

"Советую дамам позаботиться о водостойком макияже, чтобы после катания с горы или игры в снежки тушь не потекла. Максимально простой должна быть и укладка: согласитесь, сложная залакированная прическа будет смотреться странно в сочетании с простой одеждой", - добавила стилист Людмила Ведерникова.