Врачи предостерегают от пищевого беспредела в новогоднюю ночь

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Впереди время праздничных домашних ужинов, визитов к родственникам и друзьям с изобильными застольями, на которые организм может дать свой ответ. Врачи советуют придерживаться в эти дни дробного режима питания.

"Выбирая белковые блюда, лучше всего придерживаться одного определенного вида белка. Так, если вы начали с морепродуктов и рыбы, не стоит смешивать их с мясом", - говорит заведующая отделением, врач-гастроэнтеролог КДЦ "Эндос" Наталья Костина.

Приготовленные салаты нужно съесть на протяжении суток. Кроме того, их лучше заправлять оливковым маслом или нежирной сметаной, натуральным йогуртом, а не майонезом.