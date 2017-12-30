Тюменский психолог рассказала, как правильно сформулировать новогоднее желание

Фото: ИА "Тюменская линия"

В новогоднюю ночь мы любим загадывать желания, а потом весь год ждем их исполнения. По мнению психолога-консультант, кандидата психологических наук, заведующей кафедрой общей и социальной психологии Ольги Андреевой, загадывать желания на новый год однозначно стоит – так мы для себя формулируем то, что нам кажется самым важным и нужным, осознаем свои приоритеты в наступающем году.

Как пишет "Тюменская область сегодня", Гугл выдает 449 тыс. ссылок по запросу "как правильно загадать желание", и большая часть из них содержит всевозможные ритуалы.

"На самом деле неважно, какой ритуал мы выбираем, – с помощью любого из них мы пытаемся "запрограммировать" себя на движение в определенном направлении. Чем сложнее выполненное нами действие, тем сильнее у нас ощущение, что мы уже "поработали" на наше желание, и вот теперь-то оно обязательно сбудется. Это совсем не плохо – часто с помощью ритуала наша психика как бы получает сигнал к исполнению и запускает программу действий по реализации задуманного. Но для этого надо, чтобы желание было правильно сформулировано, а у нас была внутренняя готовность к его реализации", - рассуждает Ольга Станиславовна.

Психолог предлагает тюменцам прежде, чем загадывать новогоднее желание, проверить его по нескольким пунктам:

1. Это действительно конкретное желание или абстрактная идея? Представляете ли вы сами, каким будет результат исполнения желания? Например, "стать богатым в новом году" – это абстракция: не ясно, в чем конкретно это будет выражаться, сколько это и в каких единицах (в зарплате, счетах в банке, машинах, квартирах,путешествиях). формулируйте желание как можно точнее.

2. Задайте себе главный вопрос – мне действительно именно это надо? Если ли что-то, чем я рискую в случае исполнения желаемого? А действительно ли я стану счастливее, если я получу желаемое? Как изменится моя жизнь?

3. Насколько реально ваше желание? Стать миллионером за три дня без первоначального капитала чисто гипотетически, конечно, можно, но вот вероятность этого крайне мала.

4. Сформулируйте желание в позитивной форме. Помните о том, что наше подсознание не воспринимает частицу "не" "перестать", "прекратить", зато хорошо воспринимает тот образ, который они сопровождают. Поэтому вместо "Я хочу перестать лениться" уточните – лениться я не хочу, а хочу делать что? Ответ и будет желанием.

5. А что вы готовы делать ради реализации желания? Если у вас ресурсы на реализацию задуманного? Будет ли полученный результат стоить затраченных усилий?

Если после всех ответов ваше желание все еще продолжает вам нравиться – значит, его действительно стоит загадывать в новогоднюю ночь.