На Цветном бульваре дадут сказочные представления

фото: пресс-служба администрации Тюмени

Центральной площадкой празднования Нового года станет ледовый городок на Цветном бульваре. Специалисты сферы культуры города Тюмени приготовили для горожан много сюрпризов в разных районах областной столицы, сообщает департамент культуры Тюменской области.

В ледовом городке созданы площадки для семейного отдыха, веселых игр и селфи.

Со 2 по 7 января 2018 здесь будут ежедневно проходить рождественские уличные игровые программы. Ежедневно с 13 до 14 часов и с 17 до 18 часов сказочные герои приглашают самых маленьких жителей города и их родителей в настоящее новогоднее путешествие, где их ожидают невероятные приключения, мастер-классы по супербыстрому скатыванию с горок, игры-танцы, традиционный хоровод вокруг елочки, поздравление Деда Мороза и Снегурочки, сладкие подарки и конкурс фотографий от партнеров мероприятия.

7 января в 13 часов на Цветном бульваре среди участников проекта "Творческая мастерская "Время чудить", акций "Новогодняя история" и "Семь новогодних чудес" также пройдет розыгрыш подарков от партнеров проекта.