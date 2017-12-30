up

30.12.2017 суббота

USD 57,6002

EUR 68,8668

В Тюмени -2..-4 С 3 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

На Цветном бульваре дадут сказочные представления

17:23 30 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
фото: пресс-служба администрации Тюмени
Продолжение: Тюменцы могут пройти новогодний квест на городском интернет-портале

Центральной площадкой празднования Нового года станет ледовый городок на Цветном бульваре. Специалисты сферы культуры города Тюмени приготовили для горожан много сюрпризов в разных районах областной столицы, сообщает департамент культуры Тюменской области.

В ледовом городке созданы площадки для семейного отдыха, веселых игр и селфи. 

Со 2 по 7 января 2018 здесь будут ежедневно проходить рождественские уличные игровые программы. Ежедневно с 13 до 14 часов и с 17 до 18 часов сказочные герои приглашают самых маленьких жителей города и их родителей в настоящее новогоднее путешествие, где их ожидают невероятные приключения, мастер-классы по супербыстрому скатыванию с горок, игры-танцы, традиционный хоровод вокруг елочки, поздравление Деда Мороза и Снегурочки, сладкие подарки и конкурс фотографий от партнеров мероприятия.

7 января в 13 часов на Цветном бульваре среди участников проекта "Творческая мастерская "Время чудить", акций "Новогодняя история" и "Семь новогодних чудес" также пройдет розыгрыш подарков от партнеров проекта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Новый год
Ранее в сюжете
30.12.2017, 15:18 Тюменский психолог рассказала, как правильно сформулировать новогоднее желание
30.12.2017, 14:08 Врачи предостерегают от пищевого беспредела в новогоднюю ночь
30.12.2017, 10:42 Стилисты рассказали об актуальных новогодних нарядах
30.12.2017, 09:13 Гастроэнтерологи рассказали, как правильно вести себя за новогодним столом
30.12.2017, 08:24 В Тобольске готовы площадки для новогодних забав
29.12.2017, 17:26 Дед Мороз и Снегурочка поздравят пассажиров вокзала Тюмени
29.12.2017, 17:03 Ели и сосны взяли под особую охрану

Последние новости

20:07 Ребята из школы Тюменского района познакомятся с бизнесом Black Star
19:16 Число молодых семей в регионе увеличилось в десять раз
18:01 Тюменцы могут пройти новогодний квест на городском интернет-портале
17:23 На Цветном бульваре дадут сказочные представления
16:21 Объем инвестиций на душу населения в регионе в два раза превышает среднероссийские показатели
15:18 Тюменский психолог рассказала, как правильно сформулировать новогоднее желание
14:08 Врачи предостерегают от пищевого беспредела в новогоднюю ночь
13:52 Сотрудники Уренгойского управления магистральных нефтепроводов получили ключи от квартир в новом доме
13:01 Викуловчане охотно посещают музеи, клубы и библиотеки
12:19 Каскаринском доме культуры прошел предновогодний концерт
Все новости

Архив новостей

Декабрь, 2017
﻿

Губернатор

Восемьсот семьдесят детей получили помощь от благотворительного проекта "Ключ к жизни"

Губернатор поздравил сотрудников Главного управления МЧС России по Тюменской области с праздником

Владимир Якушев примет участие в заседании Госсовета

Политика

Александр Моор возглавил "Национальный рейтинг"

Андрей Потапов: материально-техническая база школы Водник требует усовершенствования

Единороссы поддержали выдвижение Владимира Путина кандидатом на должность президента

Экономика

Объем инвестиций на душу населения в регионе в два раза превышает среднероссийские показатели

Сотрудники Уренгойского управления магистральных нефтепроводов получили ключи от квартир в новом доме

В Тюменской области вырос экспорт электроэнергии

Общество

Ребята из школы Тюменского района познакомятся с бизнесом Black Star

Число молодых семей в регионе увеличилось в десять раз

Тюменцы могут пройти новогодний квест на городском интернет-портале

Спорт

Кубок кристальной трезвости разыграют в Сургуте в первый день нового года

В Затюменском парке кататься на лыжах можно допоздна

Спортивный подарок получат тюменские школьники от клуба "Мастер"

Происшествия

Жители Ярково проигрывали деньги в нелегальном казино

На дорогах региона из-за невнимательности водителей пострадали люди

Тюменские спасатели помогли замерзающим вахтовикам
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+