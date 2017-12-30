Тюменцы могут пройти новогодний квест на городском интернет-портале

фото портала «Тюмень – наш дом»

Модераторы портала "Тюмень – наш дом" предлагают тюменцам пройти новогодний квест. Правила простые: каждый день будет представлена одна из главных тем праздника.

Как пишет пресс-служба администрации города, все, что нужно, – с 30 декабря по 14 января следить за новостями группы "Тюмень – наш дом" и проявлять активность, то есть выкладывать фотографии, отвечать на вопросы, успевать посещать городские праздники, ледовые площадки, горки. Самые активные тюменцы будут приглашены в администрацию города и получат подарки от портала.

Модераторы портала уверены, что страницы в социальных сетях будут не только полезны и позволят изучить планы новогодних каникул, но и помогут сделать длинные выходные веселыми.