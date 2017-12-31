Ишимские циркачи подготовили яркое представление

Фото студии "Мечта"

Цирковая студия "Мечта" города Ишима подготовила для земляков новогоднее представление по мотивам хорошо известной истории о Русалочке. В постановке участвуют юные артисты студии, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Оригинальность известному сюжету добавят авторский текст, красочное оформление и цирковой реквизит. Постановка подходит для просмотра всей семьей.

Центральное действие сказки разворачивается на большом концерте в подводном царстве Тритона. Серебряные "ракушки" исполняют композицию с обручами, перламутровые "жемчужины" - эквилибр на тростях "Музыка над морем", жонглеры-"кораллы" иллюстрируют "Мир морской". Маленькая Ариэль вместе со взрослыми русалочками качается в колыбели.

Бурю незабываемых эмоций вызывает акробатическая композиция "Крушение корабля" и воздушные гимнасты на бамбуке, где главный герой принц Эрик демонстрирует свою ловкость и силу.

Массовые сцены - акробатические двойки "Моряки", гимнастка на полотне "Море зовет" и хореографические картинки хула-хупы "Превращение" дополняют сценарий.