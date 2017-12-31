Новогоднее поздравление губернатора Тюменской области

Фото ИА "Тюменская линия"

Для Тюменской области уходящий год войдет в историю новыми достижениями и открытиями, завершением долгосрочных проектов в самых разных сферах. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, поздравляя жителей региона в наступающим Новым годом.

"Начался он со взлета - запуска после реконструкции нашей воздушной гавани аэропорта "Рощино". В этом году открылись современные производства. На карте региона появились новые дороги и мосты. Приняли своих первых учеников построенные школы. Завершилось строительство музея имени Словцова. Заработал грандиозный исторический парк "Россия - моя история". Тюменцы успешно выступали на интеллектуальных, творческих, спортивных состязаниях. Мы гордимся их победами!" - говорится в новогоднем обращении.

Владимир Якушев поблагодарил всех жителей области за созидательный труд, любовь к родной земле, инициативность и целеустремленность. "В каждом достижении региона есть ваш вклад", - подчеркнул губернатор.

"В предновогодний вечер желаю каждому из вас оставить в прошлом неурядицы, подарить друг другу тепло души, внимание и любовь. Новый год с нетерпением ждут и взрослые, и дети. Это время надежд, приятных ожиданий, веры в самое лучшее. Более двадцати тысяч малышей, которые родились в 2017 году, впервые встретят этот волшебный праздник вместе с нами", - сказал глава региона.

"Совсем скоро под бой курантов мы шагнем в новый, 2018-ый год. Пусть он принесет радость, добрые перемены, благополучие в семьях, успех на профессиональном поприще, яркие свершения и победы. Здоровья, любви и мира всем вам, дорогие земляки! С Новым годом! С новым счастьем!", - поздравил земляков Владимир Якушев.