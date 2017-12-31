Юные тюменцы рассчитывают на подарки от Деда Мороза из Великого Устюга

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В Тюменской области завершилась ежегодная акция "Письма Деду Морозу". Более 800 писем опустили тюменцы в специальный новогодний почтовый ящик для писем, который был установлен в центральном отделении почтовой связи города. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Все письма отправлены в резиденцию Деда Мороза - в Великий Устюг. Отметим, что больше всего посланий Деду Морозу поступило в последние дни акции.

Маленькие посетители, опуская письма в ящик, говорили о том, что оформлять и отправлять бумажное письмо Деду Морозу — это настоящее маленькое приключение, и они искренне верят в то, что их мечта обязательно сбудется в наступающем году, пишет "Вслух.ру".