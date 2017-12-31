График работы городских служб в праздники

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График работы городских служб в праздники

Общественный транспорт

31 декабря 2017 года городской пассажирский транспорт Тюмени будет работать в обычном режиме, по графикам воскресных дней без сокращения количества рейсов в вечернее время.

С 1 по 6 января 2018 года и 8 января 2018 года движение автобусов будет осуществляться по графикам субботних дней, а 7 января 2018 года – по воскресным графикам.

Получить информацию о работе пассажирского транспорта общего пользования города Тюмени в новогодние праздничные дни можно будет по номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-07-22 (звонок бесплатный).

ГИБДД

Межрайонный отдел ГИБДД РЭР и ТН АМТС УМВД России по Тюменской области (регистрация автотранспорта, выдача и обмен водительских удостоверений) будет работать по следующему графику:

1, 2, 3, 4, 5, 8 января – выходные дни

МФЦ

29 (пятница), 30 (суббота) и 31 (воскресенье) декабря 2017 года все МФЦ будут работать без изменений, согласно графика и регламента до 16.00 — 20:00.

Начиная с 1 января (понедельник) по 8 января 2018 года (включительно) — офисы будут закрыты на новогодние и рождественские каникулы.

Дополнительные службы, которые размещены в отделениях "Мои документы" планируют работать по утвержденному руководством графику

Пенсионные выплаты

1, 2 и 7 января 2018 года Почта России будет закрыта на новогодние праздники, тот кто получает пенсию согласно графика, сможет самостоятельно забрать денежные средства — 3, 4, 5 и 8 января 2018 года.

Почта

Почтовые отделения работают по обычному графику с 8 до 20 часов, так же будет осуществлена доставка почтальонами пенсии на дом. Однако, во избежание неприятных ситуаций, рекомендуем уточнять информацию по телефонам почтовых отделений в своем населенном пункте.

Учреждения Музейного комплекса им. И. Я. Словцова

В праздничные дни музеи Тюменского музейно-просветительского объединения открыты для посетителей 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января 2018 года.

Музеи: "Музейный комплекс им. И.Я. Словцова", мультимедийный парк "Россия Моя История", музей "Городская Дума", музей "Дом Машарова", Музей-усадьба Колокольниковых, Археологический музей-заповедник на озере Андреевском работают с 11 до 20 часа.

31 декабря 2017 года и 1 января 2018 года музеи Тюменского музейно-просветительского объединения не работают.