Новогоднюю ночь жители Нижней Тавды отметят уличным гуляньем "Экспресс в Новый год!".

Новогодние каникулы. фото: Тюмень-наш дом"

Празднование Нового года в Нижней Тавде состоится на Площади Победы. Здесь после полуночи 1 января всех участников праздника ждет зажигательная музыка, танцы, игровая программа, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, сообщает департамент культуры Тюменской области.

В это же время, в Центре культуры и досуга состоится праздничная молодежная дискотека "Эй народ, зажигаем Новый год!".

В Антикафе центра культуры и досуга 4 января будет организован новогодний детективный квест "По следам Деда Мороза".

В экспозиции историко – краеведческого центра "Сибирское подворье" на 5 января назначен музейный праздник Рождества "Колядки матушки - Зимы!".

Еще одно незабываемое зрелище ждет 5 января детей – группа "Здравствуй, клоун!" Астанинского столичного цирка покажет праздничное представление.

7 января жителей Нижней Тавды приглашают на спектакль "Свет Рождественкой ночи", который представят воспитанники воскресной школы Храма Святой Троицы.

Завершит зимние каникулы спектакль "Снегурочкины рукавицы", поставленный коллективом "Театрик" Тюневского сельского дома культуры.