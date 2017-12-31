up

31.12.2017 воскресенье

USD 57,6002

EUR 68,8668

В Тюмени

﻿
Главная / Новости / Общество

Новогоднюю ночь жители Нижней Тавды отметят уличным гуляньем "Экспресс в Новый год!".

19:08 31 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Новогодние каникулы. фото: Тюмень-наш дом"

Празднование  Нового года в Нижней Тавде состоится на Площади Победы. Здесь после полуночи 1 января всех участников праздника ждет зажигательная музыка, танцы, игровая программа, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, сообщает департамент культуры Тюменской области.

В это же время, в Центре культуры и досуга состоится праздничная молодежная дискотека "Эй народ, зажигаем Новый год!". 

В Антикафе центра культуры и досуга 4 января будет организован новогодний детективный квест "По следам Деда Мороза". 

В экспозиции историко – краеведческого центра "Сибирское подворье" на 5 января назначен музейный праздник Рождества "Колядки матушки - Зимы!".

Еще одно незабываемое зрелище ждет 5 января детей – группа "Здравствуй, клоун!" Астанинского столичного цирка покажет праздничное представление.

7 января  жителей Нижней Тавды приглашают на спектакль "Свет Рождественкой ночи", который представят воспитанники воскресной школы Храма Святой Троицы. 

Завершит зимние каникулы спектакль "Снегурочкины рукавицы", поставленный коллективом "Театрик" Тюневского сельского дома культуры.

 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Ранее в сюжете
31.12.2017, 10:28 График работы городских служб в праздники
31.12.2017, 09:19 Юные тюменцы рассчитывают на подарки от Деда Мороза из Великого Устюга
31.12.2017, 09:01 Новогоднее поздравление губернатора Тюменской области
31.12.2017, 08:14 Ишимские циркачи подготовили яркое представление
30.12.2017, 18:01 Тюменцы могут пройти новогодний квест на городском интернет-портале
30.12.2017, 17:23 На Цветном бульваре дадут сказочные представления
30.12.2017, 15:18 Тюменский психолог рассказала, как правильно сформулировать новогоднее желание

Последние новости

19:41 Александра Завьялова и Владимира Малютина наградили медалями МЧС России
19:08 Новогоднюю ночь жители Нижней Тавды отметят уличным гуляньем "Экспресс в Новый год!".
18:14 Стилист Анна Солдатова рассказала о горячих трендах
17:01 Викуловские малыши с удовольствием посещают театральные кружки
16:34 Тюменские студенты изучили трактора John Deere, Class, Fendt в Германии
16:00 Тюменцы собрали подарки для одиноких стариков Фото
15:01 Названа дата ремонта федеральной трассы в районе Борков
13:01 Тюменские голубеводы повезут на общероссийскую выставку лучших марафонцев Фото
12:48 Опубликовано новогоднее расписание движения пригородных и междугородных автобусов
12:27 Тюменцев приглашают на выставку "С Новым годом, СССР!"
Все новости

Архив новостей

Декабрь, 2017
﻿

Губернатор

Новогоднее поздравление губернатора Тюменской области

Восемьсот семьдесят детей получили помощь от благотворительного проекта "Ключ к жизни"

Губернатор поздравил сотрудников Главного управления МЧС России по Тюменской области с праздником

Политика

Александр Моор возглавил "Национальный рейтинг"

Андрей Потапов: материально-техническая база школы Водник требует усовершенствования

Единороссы поддержали выдвижение Владимира Путина кандидатом на должность президента

Экономика

Объем инвестиций на душу населения в регионе в два раза превышает среднероссийские показатели

Сотрудники Уренгойского управления магистральных нефтепроводов получили ключи от квартир в новом доме

В Тюменской области вырос экспорт электроэнергии

Общество

Александра Завьялова и Владимира Малютина наградили медалями МЧС России

Новогоднюю ночь жители Нижней Тавды отметят уличным гуляньем "Экспресс в Новый год!".

Стилист Анна Солдатова рассказала о горячих трендах

Спорт

Кубок кристальной трезвости разыграют в Сургуте в первый день нового года

В Затюменском парке кататься на лыжах можно допоздна

Спортивный подарок получат тюменские школьники от клуба "Мастер"

Происшествия

Жители Ярково проигрывали деньги в нелегальном казино

На дорогах региона из-за невнимательности водителей пострадали люди

Тюменские спасатели помогли замерзающим вахтовикам
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+