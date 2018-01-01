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Врачи напомнили, как правильно кататься с горок

10:24 01 января 2018 | mobile | | print версия для печати
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В каникулы самое популярное развлечение  - катание с горки. Врачи напомнили основные правила безопасности во время активных забав на льду.

Родителям нужно сначала пройти вдоль спуска и осмотреть его. Особенно если горка с заворотами и виражами - порой эти завороты делаются из подручных материалов, бревен, досок.

"Особенно нужно беречь голову - височная кость тонкая и есть риск получить черепно-мозговую травму. Опасны и бортики горок, неважно, изо льда они или нет. Удар об этот бортик тоже может привести к травмам. Хорошо, если это будут просто ушибы. Но порой случаются и трещины в костях, и переломы - зависит от индивидуальных особенностей человека", - отметил  старший ординатор, врач-травматолог-ортопед ОКБ №2 Максим Рабченюк.

Осторожнее надо быть и на подходах к горкам, на лестницах. Там обычно дети толпятся, торопятся. При падении на них человек инстинктивно выставляет руки вперед и может получить переломы костей обеих рук. 

"Выбирайте время, когда нет массового посещения, либо уж делайте все спокойно. При падении с лестницы не нужно вытягивать руки вперед - только увеличите число травм, надо прикрыть руками голову", - советует травматолог.

Также нужно обратить внимание на место перехода верхней площадки горки в спуск, чем он плавнее - тем лучше, подчеркивает "АиФ-Тюмень". 

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