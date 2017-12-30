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Сотрудники Уренгойского управления магистральных нефтепроводов получили ключи от квартир в новом доме

13:52 30 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати

Новый девятиэтажный 168-квартирный жилой дом сдан в эксплуатацию в городе Новый Уренгой. Дом построен в рамках реализации соглашения о взаимодействии полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, администрации Ямало-Ненецкого автономного округа, правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, правительства Тюменской области, ПАО "Транснефть" и АО "Корпорация Развития" по созданию социальной инфраструктуры магистрального нефтепровода Заполярье – Пурпе.

Как сообщает пресс-служба компании АО "Транснефть-Сибирь", в торжественной церемонии, посвященной окончанию строительства, приняли участие заместитель генерального директора АО "Транснефть-Сибирь" Сергей Сметанюк, глава города Новый Уренгой Иван Костогриз, генеральный директор АО "Корпорация Развития" Сергей Черняев, начальник Уренгойского управления магистральных нефтепроводов (УМН) Дмитрий Дементьев.

В новых квартирах 2018-й год встретят 75 семей сотрудников Уренгойского управления магистральных нефтепроводов. Еще 83 квартиры в новостройке будут переданы в распоряжение администрации города Новый Уренгой. Окружной фонд жилищного строительства ЯНАО приобрел их для врачей и учителей, переселенцев из ветхого жилья, многодетных семей. Новоселам не придется начинать жизнь в новых квартирах с ремонта и замены оконных и балконных рам – все квартиры имеют качественную отделку  с использованием современных материалов, установлены электрические плиты, сантехника, есть все необходимое для жизни.

Вручая ключи работникам Уренгойского УМН, заместитель генерального директора АО "Транснефть-Сибирь" Сергей Сметанюк отметил, что кадровая политика компании "Транснефть" предполагает создание всех необходимых условий для безопасного труда и комфортных условий быта и отдыха сотрудников. "Только в этом случае мы можем рассчитывать на высокую ответственность и плодотворный труд специалистов, обеспечивающих эксплуатацию объектов нефтепроводного транспорта", - подчеркнул он.

Помимо девятиэтажного жилого дома в Новом Уренгое программа строительства объектов инфраструктуры магистрального нефтепровода Заполярье – Пурпе предусматривает возведение комплекса очистных сооружений с инженерными сетями, детского сада и спортивного комплекса в поселке Коротчаево, полигона твердых бытовых отходов и рыборазводного завода в Тазовском районе ЯНАО, мостового перехода через реку Пур. В рамках реализации Соглашения уже сданы в эксплуатацию автомобильный мост через реку Надым, газовая котельная и два жилых дома для сотрудников АО "Транснефть – Сибирь" в поселке Коротчаево.

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Теги: новоселье , Новый Уренгой , Сергей Сметанюк , Транснефть-Сибирь

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