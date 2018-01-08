Российская команда заняла четвертое место в женской эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе

фото Союза биатлонистов России

Российская команда заняла четвертое место в женской эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе. Золото выиграла сборная Франции, сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России.

Второе место в эстафете заняла Германия, третье - Швеция.

Российская спортсменка Дарья Виролайнен прокомментировала свое участие в эстафете. "Настраивалась на работу перед своим этапом, не думала об отставании. Я довольна результатом. Была бы счастлива, если б смогла чисто отработать стоя. На лежке я не сомневаюсь в себе. Был небольшой туман. Видны были только очертания.Проблема была на стойке с предпоследним выстрелом. Возможно, с дыханием не справилась, хотя работала в своем ритме — все было нормально. Сегодня бежалось легче, трасса была жесткая. Настоящая рождественская зима", - отметила спортсменка.

Напомним, что в 16 часов 30 минут (по московскому времени) на старт выйдут мужчины. Российская команда, за которую выступят Алексей Волков, Александр Логинов, Антон Бабиков и Антон Шипулин, участвует в гонке под 8 номером.