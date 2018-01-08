Зима продолжается: мороз и солнце в Тюмени

Синоптики прогнозируют мороз и солнце в Тюмени. Фото с сайта www.meteovesti.ru

Солнечную погоду и без осадков по обещают синопники в Уральском федеральном округе с 8 по 12 января.

Как сообщает центр ФОБОС, регион - в антициклоне, который подарит жителям Екатеринбурга, Тюмени и Перми по-настоящему зимнюю погоду: будет солнечно, без осадков, при температуре от минус 18 до минус 21 градуса. На юге Сибири благодаря антициклону также солнечно и морозно.

Ночью 13 декабря в Тюмени ожидается мороз до минус 29 градусов, днем потеплеет до минус 25, а Старый Новый год жители встретят потеплением до минус 16 градусов.