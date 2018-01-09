Зимник Салехард - Надым открыли для движения

Зимник Салехард - Надым открыли для движения. Фото с сайта sever-press.ru

Автозатор на зимнике Салехард - Надым устранили, сообщает агентство "Север-Пресс".

Последние пять машин низкой проходимости, которые оказались в заторе на зимнике Салехард – Надым, разъехались. Как сообщалось ранее, на трассе неоткрытого зимники застряли два десятка автомобилей.

В администрации Надымского района сообщили, что для спасения пассажиров автомобилей организовали спецоперацию. Людям на помощь выехала тяжелая техника, создали оперативный штаб по оказанию содействия путникам, привезли теплую одежду, валенки, одеяла, горячий чай, бутерброды. Дополнительно доставили сухие пайки и горючее, чтобы заправить те авто, где заканчивается топливо.

Напомним, из-за теплой погоды и постоянных метелей зимники на Ямале не открывались. Официально открыта только одна дорога - это Уренгой - Красноселькуп, но и она то и дело закрывается по погодным условиям.

Сотрудники МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу рекомендуют не выезжать на автозимник не убедившись, что он официально открыт. Оперативную информацию о работе автозимников на Ямале можно узнать по номеру телефона 8 (34922) 71704. В случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните по номеру телефона 101.