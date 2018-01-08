Спецтехника расчищает подтаявший зимник Салехард – Надым

Фото: sever-press.ru

Пять машин низкой проходимости, которые оказались в заторе этой ночью на зимнике Салехард – Надым, остаются на трассе. В них находятся десять человек, сообщает "Север-Пресс".

В администрации Надымского района сообщили, что людям ничего не угрожает. Тяжелая техника чистит зимник, но на легковых автомобилях передвигаться по дороге пока невозможно. Для пассажиров автомобилей дополнительно доставлены сухие пайки и горючее – чтобы заправить те авто, где заканчивается топливо. Машины разъедутся в ближайшее время.

Напомним, из-за теплой погоды и постоянных метелей зимники на Ямале не открывались. Официально открыта только одна дорога - это Уренгой-Красноселькуп, но и она то и дело закрывается по погодным условиям.