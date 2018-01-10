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Пострадавшим погорельцам нужна бытовая техника, средства гигиены и продукты

11:32 10 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Помощь погорельцам. Фото Лиги добровольцев ТюмГУ.

Группу адресной помощи тюменцам, пострадавшим при пожаре на ул. Олимпийская, 4, создали инициативные горожане в соцсети "ВКонтакте". В режиме реального времени здесь появляется информация о том, в чем нуждаются пострадавшие семьи.

Погорельцам помимо верхней одежды и обуви необходимы взрослое и детское нижнее белье, мелкая бытовая техника, посуда, средства гигиены, постельное белье, полотенца, продукты питания с длительным сроком хранения (консервы, крупы, макароны, растительное масло, чай, сахар и др.).

Приносить вещи необходимо в областной центр "Семья" по адресам: ул. Геологоразведчиков, 14а, ул. Ермака, 1а, Амурская, 150.  Сбором необходимых вещей также занимаются волонтеры.

Желающие помочь материально могут перечислить деньги на специально созданный областным центром "Семья" благотворительный счет.

Любовь Голышева

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Теги: благотворительность , материальная помощь , соцсети
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