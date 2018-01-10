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Жильцам, оставшимся без крова из-за пожара, компенсируют затраты на найм жилья

20:08 09 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ИА "Тюменская линия"

38 человек, из них шесть детей переехали в гостиницу "Колос" на время восстановления квартир и дома, пострадавшего во время пожара  на ул. Олимпийская,4 в Тюмени 8 января.  

Остальные жители дома временно проживают у друзей и родственников. По закону, размещаться в гостинице погорельцы могут на срок до двух месяцев. Однако специалисты отмечают, что этого времени недостаточно для полного восстановления дома, поэтому власти компенсируют жильцам затраты на найм жилья. "В беде мы никого не оставим", - заверил жильцов замглавы администрации Тюмени Павел Перевалов.

Жильцы многоэтажки, в которой произошел пожар, получат выплаты в 50 тыс. рублей на первоочередные нужды. В дальнейшем размер помощи определят с учетом понесенного ущерба. Заявление об оказании помощи можно подать через региональный портал госуслуг, МФЦ или центр обеспечения мер социальной поддержки. Размер выплаты рассчитают индивидуально по каждой квартире. Для этого будет создана специальная комиссия. 

Напомним, что пожар произошел в одной из квартир дома, в результате огнем повреждены 43 квартиры. Возгорание случилось на 8 этаже и в дальнейшем огонь распространился на фасад здания и кровлю по всей площади. Общая площадь возгорания составила около 1,5 тыс. кв. м. По версии следствия, причиной пожара стал поджог. Подозреваемый в поджоге задержан. На месте ЧП обнаружено тело погибшего мужчины. Возбуждено уголовное дело. 

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Теги: материальная помощь , пожар
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