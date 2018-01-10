Инициативные тюменцы организовали сбор вещей для погорельцев

фото ВК центра Семья

Неравнодушные жители Тюмени организовали сбор вещей для жильцов дома по ул. Олимпийской, пострадавшего в результате пожара 8 января.

Через социальные сети волонтеры объявляют о сборе. "Пострадавшим от пожара нужны одежда, обувь, средства гигиены, посуда, постельное белье, одеяла, подушки, нижнее белье, продукты питания. Пункт сбора помощи: ул. 50 лет Октября. 36, Тюменская городская организация помощи детям "Наше счастье". Часы работы с 9 до 20 часов ежедневно. Телефон для связи: 89523477248, Марина Ремезова", - говорится в одном из таких сообщений.

Ранее сообщалось, что сбор вещей организован на базе управы Восточного административного округа. Однако, как сообщила корреспонденту ИА "Тюменская линия" специалист управления по организационной работе управы Екатерина Седова, основной пункт сбора вещей для пострадавших погорельцев решено организовать на базе управления социальной защиты населения Тюмени и Тюменского района (ул. Холодильная, 120/2а). Принести сюда вещи тюменцы могут в часы работы управления с 9 до 17 часов.

В управе Восточного округа отведено место, где погорельцы могут временно разместить свое имущество, которое удалось спасти во время пожара.

Сбор одежды, обуви и предметов быта также ведет региональный центр "Семья". Ежедневно в круглосуточном режиме вещи принимаются по адресам: проезд Геологоразведчиков, 14А, ул. Амурская, 150 и ул. Ермака, 1А. По словам специалистов центра, уже сейчас откликнулось много неравнодушных горожан.

Любовь Голышева