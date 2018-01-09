При пожаре в многоэтажном доме в Тюмени погиб один человек

Пожар в девятиэтажке на Ткацком проезде. Фото ГУ МЧС России по ТО.

Один человек погиб в результате пожара, который произошел в Тюмени 8 декабря в одной из девятиэтажек на улице Ткацкий проезд.

Как сообщили ИА "Тюменская линия" в пресс-службе областного управления МЧС России по Тюменской области, при обходе квартир после ликвидации пожара, в одном из жилых помещений спасатели обнаружили тело погибшего.

Напомним, информация о пожаре поступила спасателям в 17 часов 41 минуту. По уточненной информации пожарные эвакуировали из жилого дома 160 человек, 24 человека спасли. Общая площадь пожара составила около 1,5 тыс. кв. м.

В настоящее время пожар полностью ликвидирован. В его тушении было задействовано 24 единицы спецтехники и 110 человек личного состава ГУ МЧС России по Тюменской области.

Все пострадавшие жильцы будут размещены в гостинице "Колос". Их списки сейчас уточняются.

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Любовь Голышева