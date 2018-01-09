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Пожар в тюменской девятиэтажке повредил фасад и кровлю здания

20:15 08 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Пожар в девятиэтажке на ул. Ткацкий проезд в Тюмени. Фото: ГУ МЧС России по ТО.

Крупный пожар произошел вечером 8 декабря в одной из тюменских многоэтажек по улице Ткацкий проезд.

По информации пресс-службы областного управления МЧС России по Тюменской области, вызов о пожаре поступил на пульт дежурного в 17 часов 41 минуту. Произошло загорание утеплителя с первого по седьмой этаж на площади 500 кв. м. Огонь распространился на кровлю здания.

Пожар тушили 82 человека, задействовали 29 единиц спецтехники МЧС.

Пожарные эвакуировали 138 человек, спасли 23 человека. Погибших и пострадавших в пожаре нет. Для обогрева граждан на место происшествия были направлены автобусы Тюменского ПАТП.

Специалисты выясняют причину возгорания и ущерб. Редакция ИА "Тюменская линия" следит за развитием событий. Более подробная официальная информация последует. 

Любовь Голышева

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Теги: ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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