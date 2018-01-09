В Тюмени задержали подозреваемого в поджоге дома по улице Олимпийской

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Мужчину, подозреваемого в совершении поджога квартиры в доме № 4 по улице Олимпийской в Тюмени, задержали следователи.

С ним проводятся следственно-оперативные мероприятия, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Пожар случился вечером 8 января в одной из квартир дома на 8 этаже, в результате огнем повреждены 43 квартиры. Огонь распространился на фасад здания и кровлю по всей площади. Общая площадь возгорания составила около 1,5 тыс. кв. м.

На месте ЧП обнаружено тело погибшего мужчины.

В доме 84 квартиры, в них проживали 183 человека. После опроса жильцов, 18 человек разместились в гостинице "Колос", остальные переедут к родственникам. Дом находится под круглосуточной охраной. Жильцы могут забрать вещи только в сопровождении спасателей. На месте работают полицейские.