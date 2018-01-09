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Пострадавших жильцов при пожаре в девятиэтажке в Тюмени заселили в гостиницу

11:05 09 января 2018 | mobile | | print версия для печати
s.traveltipz.ru
Продолжение: В Тюмени задержали подозреваемого в поджоге дома по улице Олимпийской

18 человек, из них двое детей, переселены из дома на ул. Олимпийская,4 в гостиницу "Колос" в Тюмени. Остальные переехали к родственникам. 

Напомним, что 8 января в одной из квартир дома произошел пожар, в результате огнем повреждены 43 квартиры. Предварительно возгорание произошло на 8 этаже и в дальнейшем огонь распространился на фасад здания и кровлю по всей площади. Общая площадь возгорания составила около 1,5 тыс. кв. м. По версии следствия, поджог одной из квартир совершил гражданин, личность которого пока не установлена. На месте ЧП было обнаружено тело погибшего мужчины. По факту пожара возбудили уголовное дело. Дело о пожаре взяла на контроль прокуратура.

Фото ИА "Тюменская линия"

В доме 84 квартиры, в них проживали 183 человека. После опроса жильцов, 18 человек разместились в гостинице "Колос", остальные переедут к родственникам.

Дом находится под круглосуточной охраной. Жильцы могут забрать вещи только в сопровождении спасателей. На месте работают полицейские. 

Любовь Голышева

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Теги: гостиница , пожар
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