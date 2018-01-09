Тюменцы собирают вещи для пострадавших от пожара жителей девятиэтажки

Помощь погорельцам. Фото Лиги добровольцев ТюмГУ.

Неравнодушные горожане могут помочь жильцам многоквартирного дома по ул. Олимпийской в Тюмени, пострадавшего от пожара вечером 8 января.

Как рассказал, общаясь с журналистами, заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов, уже сейчас многие общественные организации объявили о сборе в том числе теплых вещей для погорельцев.

"Многие приносят вещи и в гостиницу "Колос", где размещена часть жильцов. Для того чтобы этот процесс централизовать, мы сегодня предложили осуществлять сбор всех вещей, которыми тюменцы готовы пожертвовать, на базе управы Восточного административного округа. Поэтому призываем всех приносить помощь именно туда. А уже дальше специалисты управы направят вещи по адресу", - пояснил замглавы администрации.

Напомним, в результате пожара в доме №4 по ул. Олимпийской были эвакуированы 160 человек, 18 из них в настоящее время размещены в гостинице "Колос", остальные временно проживают у родственников и знакомых. Кроме того, в огне погиб мужчина, которого спасатели обнаружили в одной из квартир.

Фото ИА "Тюменская линия"

По факту пожара возбудили уголовное дело. Дело о пожаре находится на контроле прокуратуры.

Любовь Голышева