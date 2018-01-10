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В Тюмени открыт счет для сбора помощи пострадавшим при пожаре

10:27 10 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото центра "Семья"
Продолжение: Пострадавшим погорельцам нужна бытовая техника, средства гигиены и продукты

Тюменцам, попавшим в трудную жизненную ситуацию в связи с пожаром в доме №4 по ул. Олимпийской 8 января, окажут материальную помощь из регионального бюджета. Размер выплаты будет определен с учетом понесенного ущерба.

Подать заявление об оказании помощи можно через региональный портал госуслуг, МФЦ, центр обеспечения мер социальной поддержки (ул. Пермякова, 24/2). Узнать более подробную информацию можно по телефонам: 68-88-86 и 48-59-27.

Кроме того, погорельцы получат по 50 тыс. рублей на первоочередные нужды из средств городского бюджета. Для получения материальной выплаты необходимо обратиться в управление социальной защиты населения Тюмени и Тюменского района (ул. Холодильная, 120/2а).  

Неравнодушные тюменцы также могут поддержать пострадавших от пожара, перечислив средства на официальный благотворительный счет, специально открытый региональным социально-реабилитационным центром "Семья".

Реквизиты счета:

Наименование получателя: АУ СОН ТО и ДПО "РСРЦН "Семья"

ИНН 7203365345

КПП 720301001

ОКТМО 71701000

Расчетный счет 40603810467104000028

Банк получателя: ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

БИК 047102651

Корр.счет 30101810800000000651

КБК 01650320000000000180

Назначение платежа: Добровольное пожертвование для оказания помощи гражданам, пострадавшим в пожарах 2018 г. в г. Тюмени.

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Для пострадавших от пожара центр "Семья" также принимает вещи в хорошем и отличном состоянии (одежду, предметы первой необходимости), а также продукты питания. Куратор проекта "Лавка добра" - Евгений Сергеевич, тел.: 8-963-452-45-11. Помощь принимается по адресам: ул. Геологоразведчиков, 14а, ул. Ермака, 1а, Амурская, 150.

Кроме того, пункт сбора организован на базе управления социальной защиты населения Тюмени и Тюменского района (ул. Холодильная, 120/2а).   

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Теги: благотворительность , пожар
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