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В регионе проверят дома, оборудованные фасадными системами

11:00 12 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ИА "Тюменская линия"

Проверить исполнение законодательства о противопожарной безопасности при эксплуатации зданий, оборудованных фасадными системами, - такое поручение дал  прокурор Тюменской области территориальным прокурорам. Срок проверки установлен до 31 января 2018 года.

Как сообщает пресс-служба ведомства, прокурор области Владимир Владимиров поручил провести мониторинг зданий, которые оборудованы фасадными системами: жилые дома, учреждения образования, здравоохранения, спорта, транспорта, торговли, другие места с массовым пребыванием людей.  В рейды будут вовлечены  специалисты МЧС, других органов контроля. Цель - проверить исполнение законодательства о противопожарной безопасности при строительстве, реконструкции, ремонте и их эксплуатации.

Напомним, вечером 8 января 2018 года в девятиэтажном жилом доме № 4 на ул. Олимпийской в Тюмени в одной из квартир произошел пожар. Огонь быстро распространился по фасаду на большую площадь. В результате один человек погиб, повреждено и уничтожено огнем 43 квартиры, а также имущество жильцов. По предварительным данным, причиной быстрого распространения огня является несоответствие использованных при реконструкции здания и монтаже фасадной системы строительных материалов требованиям пожарной безопасности.

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Теги: проверка , прокуратура , противопожарная безопасность

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