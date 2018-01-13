Владимир Раннев: современная музыка - это слепок реальности

Владимир Раннев рассказал тюменцам о современной музыке/Фото Алексея Харламова

О том, как повезло гостям музея Словцова с лектором, подчеркнула заместитель руководителя Тюменского музейно-просветительского объединения Галина Коршакевич, предваряя выступление Владимира Раннева.

Композитор, преподаватель Санкт-Петербургской консерватории и государственного университета, известный также, как музыкальный обозреватель и интересный рассказчик, представил тюменцам лекцию о современной музыке.

В числе слушателей - музыканты, историки, искусствоведы, состоявшиеся профессионалы и студенты, которым лектор предложил услышать сочинения музыкантов и представителей видеоарта Михаэля Пайля, Павла Карманова, Леонида Десятникова, Свена Амунда, Антона Васильева, Нам-Джун Пайка. Впрочем, не только услышать, ведь современные произведения смело разрушают границы между видами искусства, сочетают звуки и видеоряд, превращаются в перформанс.

"Да музыка ли это?", - прозвучал в какой-то момент вопрос из зала. Лектор с ответами не спешил, предлагая слушателям самим поразмышлять и подискутировать.

"Переломной точкой для людей искусства, создавших современную музыку, стала Вторая мировая война. Культура оказалась не просто бессильна перед расчеловечиванием человека, она оказалась еще и замешана в этом процессе, стала одним из механизмов расцивилизации. Потому что человек решил, что если он любит Баха и понимает Бетховена, значит, он имеет больше прав, чем тот, кто не столь высоко культурен. Это был абсолютный крах идеи просвещения, кошмар для людей, которые критически относились к происходящему и рефлексировали на этот счет в послевоенное время. Искусство на протяжении веков так долго изучало человека и социум, пытаясь достичь гармоничных отношений человека с человеком, и вдруг в одно десятилетие превратилось в звериный оскал", - отметил лектор.

После этих событий молодые музыканты начали искать новые принципы музыкального мышления и новые формы искусства, используя современные технологии и высказываясь на социальные и политические темы.

"В современной музыке мы сталкиваемся с междисциплинарностью, когда композитор сочиняет не просто ноты, но и концепцию, ситуации, программирует звуки, которые начинают жить немузыкально выстроенным алгоритмом, - пояснил Владимир Раннев. - Музыкальная выразительность часто отходит на второй план. Теперь музыка - это слепок реальности, осмысление времени и нас как его заложников".

Другая тенденция современной музыки - обращение к прошлому и бегство от реальности. "Автор как будто садится на плотик и отчаливает к другому берегу, думая о том, что поиск прекрасного через возвращение к нему - это и есть проблематика нового времени. Но вы ведь обращали внимание, что не пишут сейчас так, как Моцарт. А если и пишут, то это лишь стилизация, потому что мы живем в другом мире, мы думаем по-другому, у нас другой опыт, нежели у людей прошлых веков", - отметил лектор.

Владимир Раннев рассказал тюменцам о современной музыке/Фото Алексея Харламова

Встреча Владимира Раннева с тюменцами прошла в рамках образовательной программы специального проекта "Работа никогда не завершается" 4-й Уральской индустриальной биеннале, которая открылась в музейном комплексе им. Словцова.

Следующая встреча состоится 18 января. Горожан приглашают на лекцию главы образовательных программ Музея Москвы Кирилла Алексеева, который поднимет тему "Что такое перформанс и тело как искусство в современных художественных практиках".

Татьяна Ковалева