Передвижную экспозицию "Броня крепка" представят в Заводоуковске

Фото - pro-tank.ru

Заводоуковский краеведческий музей представит передвижную экспозицию "Броня крепка", посвященную Дню защитника Отечества. Выставка откроется 23 февраля на базе Дворца культуры и позволит окунуться в историю танковых войск.

Экскурсовод расскажет о легком танке Т-70, который поддерживал и прикрывал пехотные части в годы войны, о его предшественнике Т-60, который выполнял функцию бронетранспортера. Все желающие смогут сфотографироваться возле макета танковой башни.

Гости также познакомятся с биографией земляков, служивших и воевавших в танковых частях Советской Армии. Это прежде всего Герой Советского Союза Петр Еремеевич Федоров – уроженец села Колесниково. 13 января 1945 года танковый батальон под его командованием овладел железнодорожной станцией польского города Енджеюв и нанес значительный урон неприятелю. 18 января вверенный гвардии майору Федорову батальон первым ворвался в польский город Велюнь, форсировал реку Просна, разведал подходы к реке Одер. Так он обеспечил переправу других частей 55-й гвардейской танковой бригады.

Указом президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм Петру Федорову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". Награжден также орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями. В Тюмени на доме, в котором жил герой, установлена мемориальная доска.

"Еще очень многие лично помнят Петра Еремеевича и его интереснейшие рассказы о тех событиях- рассказал научный сотрудник музея Алексей Севостьянов. - Поэтому, создавая выставку, мы не могли не рассказать о нашем выдающемся земляке".

Николай Ступников