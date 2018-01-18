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Делегация Амурской области изучила тюменский опыт привлечения инвесторов

11:21 18 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото Тобольской площадки СИБУРа

Изучение опыта взаимодействия правительства Тюменской области, администрации Тобольска с крупными инвесторами, такими, как СИБУР, реализующими масштабные проекты в городе и регионе, а также опыта взаимодействия инвесторов с общественностью - цель визита делегации из города Свободного Амурской области, которая посетила Тобольск. Организаторами рабочей поездки выступила Тобольская промышленная площадка СИБУРа. 

По информации пресс-службы Тобольской площадки СИБУРа, представители Свободного посетили завод по производству полипропилена и сжиженных газов "СИБУР Тобольск", увидели строительную площадку будущего нефтехимического комплекса "ЗапСибНефтехим". Помимо строительной площадки участники встречи осмотрели вахтовый городок строителей, на примере которого ознакомились с опытом привлечения частного бизнеса для его жизнедеятельности, а также обсудили вопросы взаимодействия с местными предпринимателями.

В администрации города состоялась встреча, на которой глава города Владимир Мазур подробно рассказал о том, как развивается инфраструктура города и какой вклад вносит компания СИБУР. Градоначальник начал разговор с того, что в процессы взаимодействия с крупной компанией максимально привлечена общественность.

"К такой форме работы мы совместными усилиями шли долго, но она приносит результат. Мы не только можем максимально точно понять потребности горожан, но и использовать их креативность. Тут ведь важно не только понять, что нужно городу, но и как это сделать максимально интересно, необычно и грамотно", - рассказал Владимир Мазур.

В Тобольске и Свободном при промышленной площадке и крупнейшем строящемся производстве созданы общественные советы, которые принимают участие в обсуждении вопросов, связанных с реализацией инвестиционных проектов. Представители администрации Тобольска поделились практическим опытом по мероприятиям социально-экономического характера, решению вопросов ЖКХ, в условиях ускоренного темпа развития города.  В ходе рабочего визита делегация Свободного посетила объекты культурной, спортивной и образовательной инфраструктуры города, ознакомилась с новым микрорайоном Тобольска, в котором СИБУР и АИЖК организовали проживание сотрудников компании. 

"Подобные встречи очень важны. Это не только обмен опытом, это возможность взять на вооружение лучшие практики для будущего развития Свободного, - поделился глава города Юрий Романов. – Сегодня мы увидели будущее нашего города. Придется вложить немало сил, но это того стоит. Свободный станет жемчужиной Дальнего Востока".  Опыт реализации в Тобольске масштабных инвестиционных проектов демонстрирует, что за время строительства территории, на которых проводятся работы, претерпевают качественные изменения.

"Учитывая рекордные объемы производства Амурского ГПЗ "Газпрома" и комплекс работ, необходимых для его возведения, а также возможное строительство в Свободном Амурского ГХК СИБУРа у региона в целом и у города есть все возможности для огромного рынка вперед", - прокомментировал директор обособленного подразделения СИБУРа в Благовещенске Андрей Полюлях.

Добавим, в рейтинге субъектов РФ по объему инвестиций на душу населения Тюменский регион занимает 9 место в стране (по абсолютном объему инвестиций – 11 место). 21 новое производство открыто в Тюменской области в 2017 году. Создано более трех тысяч рабочих мест. 

Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета 27 декабря 2017 года отметил,  в стране  сложилась группа регионов-лидеров,  которые задают высокие стандарты в инвестиционной сфере. "Это Татарстан и Чувашия, та же Тульская, Калужская, Тюменская, Ульяновская области, Краснодарский край. Важно, что в текущем году заметно укрепили свои позиции дальневосточные регионы – Хабаровский край и Амурская область", - сказал президент.

По словам главы государства, данный  рейтинг – это еще один шаг к большей прозрачности государственного управления, повышению ответственности власти перед обществом и гражданами. И он уже стал хорошим стимулом для регионов – добиваться прогресса, работать над своей инвестиционной, управленческой конкурентоспособностью нужно постоянно и ежедневно. 

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Теги: инвестиции , СИБУР , Тюменская область

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