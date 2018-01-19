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На каждого тюменца приходится около одного квадратного метра новостроек

11:54 19 января 2018 | mobile | | print версия для печати
www.minstroyrf.ru

Около 1 кв. м новостроек приходится на каждого жителя Тюменской области. 

В 2017 году в регионе ввели 1 млн 420 тыс. кв. м жилья. Из них примерно 765 тыс. кв. м – многоквартирное и 655 тыс. кв. м – индивидуальное жилье. Об этом доложил губернатору Тюменской области Владимиру Якушеву заместитель губернатора Евгений Заболотный.

Тюменские строители перевыполнили плановый показатель, который составлял на 2017 год, в соответствии с государственной программой Тюменской области "Развитие жилищного строительства до 2020 года", 1 млн 400 тыс. кв. м. 

Непростая экономическая ситуация оказала влияние на строительную отрасль, однако, как отметил глава региона, объемы ввода жилья в области остаются выше среднероссийских показателей. "Тюменские строители вносят значительный вклад в укрепление экономики и социальной сферы Тюменской области, успешно решают поставленную президентом России задачу по повышению доступности жилья", – подчеркнул Владимир Якушев.

Традиционно больше всего новостроек зарегистрировано в Тюмени (646,5 тыс. кв. м) и Тюменском районе (428,6 тыс. кв. м). Более 100 тыс. кв. м жилья построено за год в Тобольске, где, напомним, совместно с компанией СИБУР началась реализация проекта по арендному жилью.

В Тюмени продолжается комплексная застройка новых микрорайонов. Среди них – жилые районы "Ново-Патрушево" и "Преображенский", микрорайон "Звездный городок", жилой комплекс "Олимпия" и другие. Одновременно за счет областных средств возводится социальная инфраструктура.

В 2018 году планируется ввести в эксплуатацию школу в микрорайоне "Ямальский-2" и детский сад в микрорайоне Тюменский-2". Продолжается строительство школы в микрорайоне "Суходолье". Социальные объекты строят и инвесторы.

В этомгоду в Тюменской области планируется ввести в эксплуатацию 1 млн 250 тыс. кв. м жилья. Поддерживать большие объемы ввода жилья (а для сравнения, в середине 2000 года тюменские строители вводили около 550 тыс. кв. м) позволяет реализация жилищных программ, сокращение административных барьеров в строительстве, вовлечение в оборот новых земельных участков, улучшение условий ипотечного кредитования.

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Теги: ввод жилья , жилищное строительство

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