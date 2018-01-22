Тюменский бегун завоевал два золота на чемпионате УФО

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Тюменский легкоатлет, спортсмен ЦСП72 Роман Созонов выиграл две золотые медали – в беге на 60 м и 200 м. Чемпионат Уральского федерального округа по легкой атлетике роходил в Челябинске, в манеже Уральского государственного университета физической культуры 20-21 января.

Как сообщает пресс-служба ЦСП72, 23-летний Роман Созонов в очередной раз пополнил копилку достижений. В 2017 году он завоевал медали XXVI Всероссийских соревнования по легкой атлетике "Рождественские старты", мемориала Яламова, I этап зимнего легкоатлетического тура ВФЛА-2017 в Екатеринбурге, чемпионата Уральского федерального округа среди мужчин и женщин по легкой атлетике в помещении в Челябинске и чемпионат России по легкой атлетике в помещении в Москве.