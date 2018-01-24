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В Ялуторовске на Масленице будут поить чаем из гигантского самовара

18:10 23 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото Ялуторовского острога

В Ялуторовский острог привезли чудо-самовар, сделанный на заказ мастерами Урала, который станет одним из экспонатов фестиваля гигантской продукции, который второй раз пройдет на празднике "Сибирской масленицы".

Это самовар ручной работы, изготовленный гильдией пермских мастеров. Он топится дровами, которые закладываются в искусно стилизованную под пенек печь. Об этом сообщает пресс-служба Ялуторовского острога.

"На самом деле рост нашего самовара 2 метра 10 см. Наши мастера работали над гигантом полтора месяца, - рассказал директор АНО "Гильдия мастеров Урала" (г. Пермь) Юрий Чирков, – Для основы самовара – пня, использовался черный металл. В основе самовара – медь. Внутренний бак для воды изготовлен из нержавеющей стали. Бутафорские накладки-украшения – из латуни. Самовар рассчитан на 150 литров воды, его вес 250 кг".

фото Ялуторовского острога

150 литров кипятка, это, по расчетам организаторов, целых 1 тыс. 500 чашек горячего чая. Они обещают поить гостей праздника горячим чаем и угощать гигантским блином, который в этом году хотят перевернуть и все же зафиксировать свой рекорд в Книге рекордов России.

Фестиваль гигантской продукции впервые состоялся в Ялуторовске в рамках Масленицы в 2017 году. Тогда всех порадовал торт весом более 200 кг и шестиметровая колбаса.

В рамках народного праздника "Сибирская масленица" запланировано много интересных и красочных мероприятий: конкурсы на лучший костюм Масленичной недели и Масляничных чучел; ярмарка народных промыслов и ремесел; народные игрища, спортивная площадка, игровые хороводы, флэш-моб, скоморохи-ходулисты, играй-град с народными аттракционами; на центральной сценической площадке выступят лучшие коллективы Ялуторовска.

Борис Олейник

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Теги: Масленица , туризм , Ялуторовск

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