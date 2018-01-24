Житель Ишимского района до смерти забил односельчанина

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Мужчину, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, осудят в Ишимском районе.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, компания мужчин распивала спиртные напитки в доме одного из местных жителей. По пути домой между двумя односельчанами произошла ссора. Подозреваемый избил 61-летнего знакомого, после чего отвел его домой. Через непродолжительное время потерпевший скончался от полученных телесных повреждений.

В настоящее время 57-летнему мужчине предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 15 лет.