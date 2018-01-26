В ТюмГУ пройдет заключительный этап олимпиады "Я – профессионал"

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"Я – профессионал" – это масштабная образовательная олимпиада нового формата для студентов разных специальностей: технических, гуманитарных и естественно-научных. Задания для участников составили эксперты из ведущих российских вузов и крупнейших компаний страны.

Проверяться будет не абстрактная эрудиция, а профессиональные знания. Лучшие участники получат денежные призы, льготы при поступлении в магистратуру или аспирантуру, а также зарекомендуют себя перед работодателями. На площадке Тюменского госуниверситета проходят заключительные этапы по нескольким направлениям. В ближайшие дни здесь соберутся студенты из вузов Тюменской, Омской областей, Пермского края и Югры.

27 января в ТюмГУ принимают участников, готовых доказать, что они лучшие в экономике, социологии, рекламе и связях с общественностью. 28 января пройдут интеллектуальные соревнования по бизнес-информатике, финансам и кредиту, а также журналистике. 30 января состоится заключительный этап по направлениям "Материаловедение и технологии материалов" и "Строительство".

Кроме того, ТюмГУ выступает организатором по направлению "Нефтегазовое дело". Будущих специалистов по этому профилю ждут 1 февраля. Напомним, олимпиада "Я – профессионал" – инициатива Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и "Деловой России" совместно с десятью вузами: НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МФТИ, МГМУ им. И. М. Сеченова, МГПУ, ИТМО, СПбПУ, ТГУ, ТюмГУ и УрФУ, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.