"Итоги года Урала и Сибири" подвели в Тюмени

Фото Сергея Русанова

Тюменская область - один из самых успешных регионов в Уральском федеральном округе и во всей России. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в УФО Игорь Холманских, выступая на XI церемонии вручения премии "Итоги года Урала и Сибири 2017", которая состоялась в ДК "Нефтяник" в Тюмени.

Вручение премии "Итоги года Урала и Сибири" - одно из заметных событий в общественно-политической жизни Уральского федерального округа, отметил полномочный представитель главы государства.

"Благодаря "Итогам года" укрепляется единое информационное и политическое пространство Большого Урала и Сибири. Важную роль здесь играет высокопрофессиональный экспертный совет премии. Его состав говорит о мощном интеллектуальном потенциале Уральского федерального округа. На Урале и в Западной Сибири сложилось сильное экспертное сообщество, способное дать объективную оценку общественным процессам и явлениям", - сказал он.

Список номинаций премии выглядит обширным и представительным, но его можно дополнить, считает Игорь Холманских.

"Жизнь Уральского федерального округа определяют политики, бизнесмены и лоббисты. Главная роль принадлежит все же производству, науке и образованию. Уверен, что такие номинации, как "Ученый года", "Инженер года", "Научное открытие года" только украсят эту премию", - заявил полпред президента России.

Церемония вручения премии "Итоги года Урала и Сибири" впервые за всю одиннадцатилетнюю историю этого проекта проходит не в Екатеринбурге, а в Тюмени. По мнению Игоря Холманских, это символично. "Здесь научились умело использовать природный и человеческий потенциал, ставить амбициозные цели и работать на перспективу", - сказал полпред главы государства.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев отметил важность задачи, которую ставит перед собой организатор проекта "Итоги года Урала и Сибири" медиахолдинг "ФедералПресс" - объединять регионы, укреплять межрегиональное сотрудничество. Тюменская область поддерживает эту миссию, заявил он.

"Сегодня мы чествуем лидеров Урала и Сибири в сфере политики, экономики, общественной деятельности - людей, добившихся весомых результатов на своем профессиональном и жизненном пути. Убежден, что успех любого проекта определяют именно люди, их отношение к своему делу и стремление к цели. Тюменской области повезло - она богата такими яркими личностями. Исторически сложилось так, что наша земля во все времена притягивала энтузиастов и созидателей, благодаря которым наша область не раз совершала колоссальные рывки вперед, была и остается опорным краем страны", - сказал Владимир Якушев.

Тюменская область идет по пути новой индустриализации и остается привлекательной для людей, готовых строить, развивать экономику, инвестировать не только в производственные и социальные проекты, но и в человеческий капитал, добавил губернатор.

"На одной из пресс-конференций журналисты спросили меня, каков портрет идеального инвестора. Я думаю, ответ очевиден. Идеальный инвестор - тот, кто не пасует перед сложностями, выполняет взятые на себя обязательства, создает новые рабочие места и приносит в регион новые технологии", - подчеркнул глава региона.

Владимир Якушев стал обладателем диплома "За вклад в развитие регионов Уральского федерального округа". Губернатор отметил, что эта награда принадлежит не только ему, но и всей большой команде, которая работает на развитие региона, в том числе инвесторам, общественникам, тем, кто реализует социальные проекты.

Вместе с главой региона на торжественной церемонии вручения премии "Итоги года Урала и Сибири" награды в различных номинациях получили член Совета Федерации РФ от Тюменской области Степан Киричук, депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова, председатель Общественной палаты Тюменской области Владимир Чеботарев, ректор ТОГИРРО, член регионального штаба ОНФ Ольга Ройтблат, заместитель генерального директора - директор филиала АО "Тюменьэнерго" "Тюменские распределительные сети" Антон Фирсов и многие другие тюменцы.

Первое место в номинации "Законопроект года" заняло правительство Тюменской области за закон о введении налоговых каникул для начинающих предпринимателей.

"На протяжении уже одиннадцати лет мы ставим перед собой задачу по построению единого информационного, политического и экономического пространства на территории Уральского федерального округа. Сегодняшняя церемония стала кульминацией полугодовой исследовательской работы - за фасадом праздника лежат результаты экспертных опросов. Тюмень давно занимает позиции не только динамично развивающегося региона, но и удобной площадки для проведения важных и значимых общественных мероприятий. Думаю, что участники нашей церемонии на себе ощутили традиционное тюменское гостеприимство", - заявил основатель межрегиональной премии в области политики, общественной деятельности и бизнеса "Итоги года Урала и Сибири", генеральный директор РИА "ФедералПресс" Иван Еремин.

Полный список обладателей премии "Итоги года Урала и Сибири" будет опубликован 27 января.

Евгений Бабенко