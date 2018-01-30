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Площадки с искусственным льдом появятся в Ишиме, Заводоуковске, Тобольске и Тюмени

15:16 30 января 2018 | mobile | | print версия для печати
vk.com/hc_rubin_tyumen

Сооружение новых площадок с искусственным льдом, появление второй команды в Молодежной хоккейной лиге и вступление "Рубина" в КХЛ – основные цели долгосрочной программы развития хоккея в Тюменской области.

Как сообщает пресс-служба "Рубина", цели были названы на заседании совета федерации хоккея Тюменской области. В повестке мероприятия было немало важных пунктов, среди которых отчет о реализации проекта программы развития ледовой игры в регионе с 2014 по 2017 годы, также утверждение проекта плана развития тюменского хоккея до 2022 года.

Базисными задачами деятельности федерации, в частности, являются: улучшение здоровья жителей региона, создание условий для занятия хоккеем всех категорий граждан, увеличение сети спортивных школ, где культивируется хоккей, повышение уровня профессиональной подготовки тренерско-преподавательского состава, развитие материально-технической базы.

Результатами совместной работы федерации с муниципальными образованиями региона должны стать возведение четырех сооружений с искусственным льдом. В свою очередь это приведет к увеличению количества занимающихся хоккеем в области до десяти с половиной тысяч человек. А также будет способствовать существенному росту числа детей и подростков, которые осваивают азы ледовой игры в спортивных школах.

Как рассказал председатель совета областной федерации хоккея Владимир Ульянов,  проект программы развития до 2022 года – это стратегический документ, который определит, как хоккей будет развиваться в дальнейшем.

"Сейчас хоккеем в регионе занимаются более восьми тысяч человек. Примерно половина из них играют в любительских соревнованиях и вторая часть – это дети и юноши, также профессиональные спортсмены. По соотношению количества занимающихся хоккеем людей ко всему населению региона мы опережаем Свердловскую и Челябинскую области. Предстоит построить площадки с искусственным льдом в Ишиме, Заводоуковске, Тобольске и Тюмени. Губернатор неоднократно подчеркивал, что важно делать упор на любительский хоккей. Причем развивать его надо не только в областной столице, но и в муниципальных образованиях", - отметил  Владимир Ульянов.

Председатель совета областной федерации хоккея поднял вопрос о вступлении "Рубина" в КХЛ.

"Цель должна быть высокой. Но надо исходить из того, что всякому овощу – свое время. К вступлению в Континентальную лигу нужно быть готовыми. Опираться необходимо на материально-техническую базу и отлаженную систему подготовки игроков. Не надо торопиться. Кроме спорта есть ведь и другие важные направления социально-экономического развития", - подчеркнул Владимир Ульянов.

Владимир Ульянов также отметил, что если в области появится вторая команда МХЛ, то она будет базироваться в Тобольске.

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Теги: Владимир Ульянов , ХК Рубин , хоккей

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