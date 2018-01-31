ФК "Тюмень" начал второй сбор в Сочи

fc-tyumen.ru

Футбольный клуб "Тюмень" продолжает подготовку в Сочи к весенней части первенства России среди команд ФНЛ.

После трех выходных дней команда под руководством Владимира Маминова вернулась в сочинский санаторий "Актер", где состоится важный учебно-тренировочный сбор.

На берегу Чёрного моря сибирские футболисты пробудут до 6 февраля. Кроме тренировочных занятий, игроков ждет два товарищеских матча.

Соперником "Тюмени" станет также выступающий в ФНЛ астраханский "Волгарь". Южан, помимо рандеву с сибиряками, ждет две двусторонки – у астраханцев очень солидное количество просмотровых футболистов. Ориентировочная дата проведения поединков команды Маминова и "Волгаря" – 1 и 5 февраля. АСН "Тюменская арена" подготовит прямые текстовые трансляции матчей.

В стане команды, в отличие от первого сбора, произошли изменения. Расположение "Тюмени" покинули защитник Александр Серасхов и форвард Алексей Турик.

Сочинский сбор вместе с черно-белыми начнет потенциальный новичок - защитник. Его имя будет объявлено в ближайшее время. Других футболистов на просмотре тренерский штаб подключать не намерен.

Павел Шакуро с 1 по 8 февраля находится в расположении молодежной сборной России и отправится на контрольный сбор в Испанию, сообщает пресс-служба ФК "Тюмень".