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"Сургутнефтегаз" добыл в Уватском районе шестьсот пятьдесят тысяч тонн нефти

14:38 01 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

20 млрд 394,1 млн рублей, или более 36% суммарных обязательств, взятых на период до 2025 года, инвестировало ОАО "Сургутнефтегаз" в развитие Уватского района. Закуплено и отпущено материально-технических ресурсов на объекты района на сумму 8 млрд 897,2 млн рублей, в том числе 2 млрд 804,9 млн рублей в 2017 году. 

Как сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области, в мае 2016 года губернатор Тюменской области Владимир Якушев и генеральный директор ОАО "Сургутнефтегаз" Владимир Богданов подписали соглашение о разработке месторождений нефти в тюменском регионе. В рамках реализации инвестиционного проекта введены в разработку Южно-Нюрымское и Демьянское месторождения. Возведен ряд основных производственных объектов, необходимых для эксплуатации месторождения, в том числе трансформаторные подстанции, котельные, газотурбинная электрическая станция, приемо-сдаточный пункт и установка подготовки нефти для сбора продукции добывающих нефтяных скважин.

По данным ОАО "Сургутнефтегаз", с начала разработки месторождений добыто 648,2 тыс. тонн нефти, пробурено и введено в эксплуатацию 98 нефтяных и нагнетательных скважин. Полностью выполнена запланированная на 2017 год программа геологоразведочных работ в Уватском районе. За 2017 год суммарный прирост извлекаемых запасов нефти по Уватскому району составил более 1 млн 500 тыс. тонн. Протянуто более 130 км линий электропередачи, сформирована сеть производственных трубопроводов протяженностью 140 км.

Реализация инвестиционного проекта по вовлечению в разработку новых месторождений углеводородного сырья в Тюменской области направлена на обеспечение прироста добычи углеводородного сырья в Уватском районе, развитие инфраструктуры, необходимой для комплексной и рациональной разработки месторождений ОАО "Сургутнефтегаз" в Уватском районе Тюменской области, выполнение комплекса горно-геологических, строительных, буровых и технологических мероприятий, основанных на наиболее передовых технологиях повышения рентабельности добычи нефти, для вовлечения в разработку запасов на месторождениях ОАО "Сургутнефтегаз", проведения технологических мероприятий, а также научно-исследовательских и тематических работ, направленных на увеличение нефтеотдачи пластов.

Работы по освоению месторождений ОАО "Сургутнефтегаз" в Уватском районе ведутся в основном силами собственных структурных подразделений с привлечением различных специалистов в зависимости от этапа освоения, включая Тюменское отделение "СургутНИПИнефть". Списочная численность работников ОАО "Сургутнефтегаз", осуществляющих деятельность в Тюменской области, на конец 2017 года составляет 2 тыс. 110 человек.

Губернатор Тюменской области отметил, что регион связывает с предприятием многолетнее сотрудничество, реализация совместных проектов. "Для нас очень значимы эти партнерские отношения. В 2016 году мы запустили Южно-Нюрымское месторождение, дали старт важному этапу в освоении богатств Уватской земли. Активное взаимодействие "Сургутнефтегаза" с тюменскими производителями, высшими учебными заведениями способствует росту промышленного, научного и кадрового потенциала региона", - убежден Владимир Якушев.

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Теги: Владимир Якушев , Сургутнефтегаз , Уват

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