В Тюменской области мужчина перевозил пассажиров по тонкому льду Туры

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Два уголовных дела возбудили следователи в Тюмени в отношении местного жителя, осуществлявшего перевозку пассажиров по несанкционированной ледовой переправе через реку Тура.

По версии следствия, 26 и 29 января 2018 года днем мужчина за деньги перевез двух пассажиров на своем личном легковом автомобиле по несанкционированной ледовой переправе через Тура между д. Чикча и п. Каскара Тюменской области. В результате он подверг реальной опасности жизнь и здоровье пассажиров.

Как сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.