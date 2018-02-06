Урологи МСЧ "Нефтяник" провели более двух с половиной тысяч операций

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2 тыс.800 пациентов с урологическими заболеваниями прошли лечение в стационаре медико-санитарной части "Нефтяник" в 2017 году. При этом было проведено почти 2 тыс. 600 операций.

Самые распространенные недуги, с которыми сталкиваются тюменские урологи, – это мочекаменная болезнь, воспалительные заболевания почек (острый и гнойный пиелонефтрит), простатит и аденома простаты.

"35 процентов пациентов поступают к нам в состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства, – говорит заведующий урологическим отделением № 1 "Медико-санитарной части "Нефтяник" Владислав Вешкурцев. – Но откладывать лечение любой болезни опасно. Плановая медицинская помощь всегда лучше экстренной. Так, камни в почках могут привести к закупорке мочеточника, спровоцировать развитие пиелонефрита. В свою очередь несвоевременное лечение пиелонефрита чревато тем, что одна или обе почки прекращают работать. Затягивание лечения аденомы простаты ведет к острой задержке мочи и другим проблемам".

Врачи рекомендуют как мужчинам, так и женщинам обращаться к урологу при любых проблемах с мочеиспусканием, в половой сфере. Всем мужчинам после 45 лет необходимо обследоваться у уролога ежегодно, даже без явных проблем со здоровьем. Более молодым мужчинам следует консультироваться с урологом хотя бы раз в два-три года.

Для лечения урологических заболеваний в "МСЧ "Нефтяник" применяются лазерные, лапароскопические, роботические, эндоскопические технологии. Эти малоинвазивные методы сокращают сроки реабилитации пациента, сообщает пресс-служба "МСЧ "Нефтяник".