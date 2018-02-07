В Ярково начало вещать школьное радио

Фото: www.dijitalcizge.com

Школьное радио начало вещание в с. Ярково. Оборудование для радиоточки ребятам подарил глава района Евгений Щукин на юбилей школы.

Как сообщает администрация района, первый выход в эфир прошел успешно. Пока по радио передают объявления и поздравления ученикам и педагогам. Однако уже готовятся полноценные радиопередачи. Их планируют транслировать на переменах.

Ведут эфир ученики 9, 11 классов — Евгений Рахимчанов и Дарья Кунгурцева. Помощь им оказывает специалист районного "Молодежного центра", выпускник школы Зинар Каримов.