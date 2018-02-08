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Яндекс впервые покажет зимние Олимпийские игры

16:49 08 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото компании "Яндекс"

На главной странице "Яндекса" можно будет посмотреть прямые трансляции и записи соревнований, церемонии открытия и закрытия, новости Олимпиады, повторы ярких моментов и интервью спортсменов.

Трансляции начнутся за день до официального открытия Игр — 8 февраля, когда стартуют соревнования по керлингу и прыжкам с трамплина. Яндекс покажет все состязания в прямом эфире, причем пользователи смогут переключаться между разными видами: например, пока хоккеисты отдыхают, можно последить за биатлонной гонкой, а потом вернуться ко второму периоду. Прямой эфир будет начинаться в три или четыре утра и заканчиваться к шести вечера по московскому времени, поэтому трансляции можно будет смотреть и в записи, например, вечером после работы. Олимпийские трансляции будут доступны только на территории России. Наряду с главной страницей их можно будет увидеть на странице результатов поиска и в мобильном приложении Яндекс. Там же можно будет следить за расписанием, результатами соревнований и медальным зачетом Олимпиады. А чтобы не пропустить хоккейный матч с США или еще что-нибудь интересное, можно подписаться на нужную трансляцию — тогда Яндекс напомнит о ней заранее.

"Яндекс уже устраивал прямые трансляции отдельных событий, например, шоу “Голос”. Олимпиаду мы показываем уже своими силами, работая напрямую с владельцем прав на трансляцию в России — компанией “Телеспорт”, — рассказал руководитель главной страницы Яндекса Денис Имполитов. — Яндекс и дальше будет транслировать на главной странице крупные соревнования, фестивали и другие спортивные и культурные события".

Подготовилась к Олимпиаде и Алиса — голосовой помощник Яндекса. Она выучила две новые олимпийские игры — "Быстрее, выше, сильнее!" и "Верю — не верю", в которых пользователям предстоит ответить на каверзные вопросы. А еще Алиса с радостью поделится мнением о результатах российских спортсменов, расскажет о любимых видах спорта, подскажет, какой счет в хоккейном матче и когда начнется женский финал в фигурном катании, сообщает пресс-служба компании "Яндекс"

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Теги: Олимпийские игры , Яндекс

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